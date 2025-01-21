«Ливерпуль» — «Лилль»: прогноз Александра Елагина на встречу Лиги чемпионов

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лилль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 2.39.

«21 января, во вторник, в предпоследнем туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» в родных стенах «Энфилда» встретится с «Олимпиком» из Лилля, или просто «Лиллем», чтобы не запутаться во множестве французских «Олимпиков».

«Ливерпуль» выглядит в нынешней революционной кампании Лиги чемпионов исключительно эффектно и эффективно. 18 очков из 18 возможных, то есть шесть побед подряд, в том числе пять «на ноль», всего один пропущенный мяч в 1-м туре в гостях против «Милана». Хочешь не хочешь, но команду, демонстрирующую подобные результаты, автоматом зачисляешь в главные фавориты турнира. Должно произойти что-то невероятное, чтобы «Ливерпуль» не финишировал первым на общем этапе.

Правда, в двух последних матчах «красным» придётся сыграть против соперников, которым очки нужны как воздух для продолжения участия в турнире, а потому битва и на «Энфилде» 21-го числа, и выездная игра 29 января против ПСВ в Нидерландах представляются для команды Арне Слота очень непростыми.

В АПЛ «Ливерпуль» непоколебимо стоит на первой строчке турнирной таблицы с 50 очками после 21 игры, споткнувшись лишь однажды — дома с «Ноттингемом» 0:1. С тех пор 17 матчей без поражений. Если же брать матчи во всех турнирах, то их набирается 32, в которых «Ливерпуль» проиграл всего два раза.

«Лилль» пока входит в первую восьмёрку, участники которой минуют промежуточную стадию плей-офф и сразу попадают в 1/8 финала. У французского клуба 13 очков: четыре победы, одна ничья, одно поражение, мячи 10-7. В гостях были выиграны два матча — у испанского «Атлетико» из Мадрида (3:1) и итальянской «Болоньи» (2:1), один — проигран лиссабонскому «Спортингу» (0:2) ещё времен Рубена Аморима. Для команды, которая прошла в основной турнир через два тура квалификации, очень достойный результат. Достойно «Лилль» выглядит и в чемпионате Франции, не зная поражений 14 матчей подряд (пять побед, девять ничьих). В итоге третье место с 32 очками после 18 игр.

Между собой в еврокубках английская и французская команды встречались дважды: в 1/8 финала первого розыгрыша Лиги Европы в сезоне-2009/2010. В первом матче на «Энфилде» «Ливерпуль» разгромил «Лилль» 3:0, а вот в гостях проиграл 0:1, однако по сумме двух матчей прошёл в четвертьфинал. В том розыгрыше «красные» добрались до полуфинала, где их выбил мадридский «Атлетико» — будущий триумфатор турнира.

После Нового года «Ливерпуль» притормозил — в пяти первых январских матчах выиграл всего дважды (в 1/32 финала Кубка Англии 4:0 дома у «Аккрингтона» — клуба четвёртого по рангу дивизиона) и в 22-м туре АПЛ в гостях у «Брентфорда» — 2:0. Но сейчас команда Слота уверенно выиграет», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».