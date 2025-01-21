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«Ливерпуль» — «Лилль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов 21 января

«Ливерпуль» — «Лилль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги чемпионов 21 января
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лилль».

Ставка: победа «Лилля» с форой (+2) за 1.60.

«Ливерпуль» и «Лилль» встретятся в 7-м туре ЛЧ. «Красные» — лидеры группы, имеют 100-процентный показатель в очках и великолепную разницу забитых и пропущенных мячей, 13-1. Уверен, что хозяева выйдут на матч с оптимальным составом, порадуют своих болельщиков красивой игрой и, возможно, победой. Подопечные Арне Слота обязаны это сделать.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но соперник у «Ливерпуля» тут уж очень непростой. «Лилль» 100% хочет остаться в группе команд, которые напрямую выйдут в 1/8 финала. И пока у него это получается. Учитывая, что последний матч в группе у «догов» намечен с «Фейеноордом» дома, где 90% точно будет победа, французы будут играть осторожно в Ливерпуле, сыграют вторым номером.

Увести одно очко — это будет успех. А с учётом того, что гости находятся сейчас в отличной форме и показывают очень хорошие результаты – во всех турнирах, на минуточку, 21 матч без поражений, я считаю, что рассмотреть победу «Лилля» с форой (+2) за коэффициент 1.60 можно и нужно. Уверен, что это железобетонный положительный прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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