«Монако» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру общего этапа Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.85.

«Лига чемпионов возвращается. В групповом раунде осталось два тура, которые пройдут в январе. Сейчас сыграют «Монако» и «Астон Вилла» — уже очень интересная вывеска, два сильных представителя своих чемпионатов. Но я всё-таки чуть больше тут верю в победу англичан.

Монегаски неудачно провели последние туры Лиги чемпионов перед паузой. Дважды коллектив проиграл — «Бенфике» (2:3) и «Арсеналу» (0:3). Да, это сильные противники. Но всё же французы ранее набирали очки даже с «Барселоной» (3:1). Из-за двух неудач монегаски выпали из топ-8, опустились на 16-е место. Впрочем, пока перспективы у «Монако» хорошие — от первой восьмёрки его отделяют всего три очка.

У «Астон Виллы» дела идут лучше. Она за шесть туров в ЛЧ потеряла очки только два раза: 0:1 от «Брюгге» и 0:0 — с «Ювентусом». В остальных противостояниях подопечные Эмери выигрывали, в том числе у статусных соперников — 1:0 с «Баварией». В турнире представитель Англии стоит намного выше «Монако» — пятая строчка с 13 очками. Хотя у его соперников выше и ниже столько же очков. Так что за прямой выход в 1/8 плей-офф ещё предстоит «Вилле» побороться.

И к очной встрече соперники подходят тоже в разном настроении. «Монако» идёт на серии без побед из четырёх матчей. А вообще, если взять восемь его игр, то победил клуб всего один раз, и то — в Кубке Франции у соперника из дивизиона рангом ниже. В большинстве остальных встреч монегаски проигрывали, из-за чего выпали из борьбы за топ-2 Лиги 1.

У «Астон Виллы» были подобные проблемы в этом сезоне. Но в последнее время у команды Эмери всё было хорошо. Сейчас она идёт на беспроигрышной серии из пяти встреч. В том числе не уступил клуб «Арсеналу» недавно (1:1). В таблице АПЛ «львы» уже борются за возвращение в топ-5.

В общем, интересная игра. Ситуация в Лиге чемпионов у них разная. Тут ещё стоит отметить соперников, с которыми им предстоит встретиться в заключительных турах. «Вилле» тоже будет проще — «Селтик». А вот «Монако», которому и так больше нужны очки сейчас, предстоит матч с «Интером».

Я тут всё-таки верю в англичан. Ставлю на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 2.85», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».