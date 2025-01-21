«Монако» — «Астон Вилла»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу Лиги чемпионов

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (0) за 2.00.

«Лига чемпионов, предпоследний тур группового этапа – «Монако» против «Астон Виллы». Все матчи турнира стоит рассматривать с точки зрения стратегии оставшихся двух туров в группе.

«Монако» осталось провести два матча с очень сильными соперниками – «Астон Виллой» дома и «Интером» на выезде. Имея в своём активе 10 очков, невозможно будет занять место, позволяющее выйти напрямую в плей-офф. В их ситуации занять бы место, позволяющее просто продолжить участие в Лиге чемпионов. Поэтому хотя бы очко в двух матчах нужно брать, и вряд ли получится сделать это в последнем туре на выезде с «Интером».

«Астон Вилла» просто хороша в последнее время — пять матчей, три победы, две ничьи. Последнюю игру с «Арсеналом» особенно я бы выделил. Всё-таки отыграться с 0:2 в гостях у «канониров» дорогого стоит.

И у меня нет сомнений, что без очков англичане не уедут. Тем более что «Монако» в последнее время буксует прилично — из 11 последних матчей выиграли только два, а по сути, один. Ведь вторая победа была добыта в Кубке Франции, в стадии 1/32 финала был обыгран любительский клуб.

Поэтому «Астон Вилла» с форой (0) за 2.00 у меня сомнений не вызывает», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».