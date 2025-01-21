«Бенфика» — «Барселона»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Португалии

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 2.00.

«Барселона» здорово смотрится в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Команда является одним из лидеров.

Есть, конечно, безупречный «Ливерпуль». И вот сразу следом за ним идёт «Барселона», которая в прошедшем туре испанского чемпионата поделила очки по итогам непростого выезда в гости к «Хетафе». «Хетафе», в принципе, команда очень неприятная, потому что обороняться коллектив Пепе Бордаласа умел всегда. Вот и с «Барселоной» получилось пропустить всего один гол, один забить, и в итоге ничья — 1:1. Этот результат прервал целую серию победных матчей «Барселоны», которая насчитывала сразу пять игр.

И, в принципе, казалось, что «Барса», особенно учитывая её ярчайшую победу в финале Суперкубка Испании над мадридским «Реалом» со счётом 5:2, сейчас находится в полном порядке. Мне кажется, что «Барселона», конечно, постарается это подтвердить ещё и в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» на выезде.

У хозяев есть одна важнейшая потеря. Получил травму и пропустил матч предыдущего тура португальского чемпионата один из лидеров команды — Анхель Ди Мария. По прогнозам СМИ, он пропустит матч с «Барселоной». А по статистике и визуально, по игре, конечно, Ди Мария крайне важен для «Бенфики» в нынешнем сезоне.

У «Барселоны» же, наоборот, лазарет постепенно пустеет. Да, отсутствует Марк-Андре тер Штеген, основной вратарь команды, но с этим вроде клуб уже как-то научился справляться. Все остальные лидеры должны быть в строю. Выбор прекрасный у Ханси Флика на эту встречу среди футболистов. И календарь достаточно удачный для «Барселоны», потому что она играла против «Хетафе» в субботу. Матч с «Бенфикой» во вторник вечером. Через два дня на третий получается. И следующая игра через четыре дня на пятый против «Валенсии» 26 января. Так что нет никакого резона беречь каких-то важных игроков перед очередной игрой испанского чемпионата.

Думаю, что «Барселона» выйдет в оптимальном сочетании и вполне может рассчитывать на гостевую победу над «Бенфикой», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».