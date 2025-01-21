«Бенфика» — «Барселона»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов 21 января

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: гол Ямаля за 3.25.

«Лига чемпионов возвращается. Давайте поговорим об одном из матчей 7-го тура. Дело будет в Лиссабоне, и «Бенфика» принимает «Барселону».

Идёт борьба за прямую путёвку в 1/8 финала турнира. «Барселона» находится на втором месте, 15 очков. И как минимум стыковые встречи «Барса» себе обеспечила. У «Бенфики» ситуация посложнее — 10 очков. То есть на пять меньше, чем у «Барселоны», и 17-е место.

Что с личными встречами? Играли команды в Лиге чемпионов в 2012 и в 2021 году. В Барселоне оба раза была ничья — 0:0. А что касается матчей в Лиссабоне, то вот здесь 2:0 выиграла «Барса», а потом была победа со счётом 3:0 «Бенфики». И вообще надо сказать, что «Бенфика» «Барселоне» не проигрывает уже три встречи подряд.

Свои достижения были на новом пути в Лиге чемпионов. «Барселона» выиграла у «Баварии» со счётом 4:1. «Бенфика», в свою очередь, тоже играла с «Баварией» — уступила 0:1. Но, например, «Барселона» проиграла в Монако со счётом 1:2, а «Бенфика» там же в Монако победила со счётом 3:2. Хотя после этого поражения от «Монако» «Барселона» одержала пять побед подряд. И надо сказать, что в матче, где «Барселона» уступила «Монако» 1:2, там мяч забил Ямаль. До сих пор Ямаль сыграл в пяти встречах. Этот гол остаётся единственным голом Ямаля в Лиге чемпионов. Всего один мяч в самой первой игре.

Есть кому забить у «Барселоны». Понятно, что лучшие бомбардиры Лиги чемпионов — это Левандовски — семь мячей — и Рафинья — шесть, и оба они игроки «Барсы». А вот у Ямаля один гол. Давайте на это ещё раз обратим внимание.

«Барселона», когда надо, может собраться и назабивать любому. 5:2 — победа над «Реалом» в Суперкубке Испании чего стоит. Потом был выигрыш у «Бетиса» со счётом 5:1. А вот потом берут и расслабляются, играют с «Хетафе» вничью — 1:1. Но здесь, в этой игре, мне кажется, «Барселона» должна продемонстрировать всю свою атакующую мощь.

«Бенфика», думаю, постарается сначала выстоять, ну а потом уже пойти ва-банк, если такая будет необходимость. И вообще, если говорить о разных вариантах ставок, я как-то предвижу, что во втором тайме этого матча будет забито больше мячей, чем в первом. Но моя ставка будет не на этом основываться, а я хочу вот как раз поговорить о том, что хочется сделать ставку на индивидуальный тотал.

Много мощных людей в атаке у «Барсы», мне кажется, что «Бенфику» они смогут подловить. Я возвращаюсь к фигуре Ламина Ямаля. В чемпионате у него пять мячей в 17 матчах, в Лиге чемпионов в пяти играх, как я уже сказал, один гол. И я думаю, что очень хороший шанс будет у Ямаля отличиться в быстрой атаке или контратаке.

Достаточно рискованная ставка, но я бы поставил в игре «Бенфика» — «Барселона» на гол Ламина Ямаля», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».