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«Бенфика» — «Барселона»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов в Лиссабоне

«Бенфика» — «Барселона»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Лиги чемпионов в Лиссабоне
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона».

Ставка: обе забьют и ТБ 3.5 за 2.27.

«Бенфика» и «Барселона» встретятся в 7-м туре Лиги чемпионов. Не так часто играют между собой одни из лучших команд в своих странах. За 19 лет было всего три противостояния между ними в Лиге чемпионов, два раза в групповой стадии и в далёком 2006 году в 1/4 ЛЧ. И нет никакого смысла с точки зрения прогноза обращать внимание на те игры, на составы команд, даже на игры в 2021 году, потому что составы поменялись почти на 100%. В «Барсе» остался всего лишь один Педри, а в «Бенфике» — Отаменди.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому просто смотрим на таблицу в ЛЧ. «Бенфика» имеет 10 очков и, скорее всего, ниже 24-го места, которое позволяет продолжить участие в турнире, не опустится, даже если проиграет «Барселоне» и «Ювентусу» на выезде. А так, скорее всего, и будет.

«Барса» идёт второй в таблице вслед за «Ливерпулем». Одна победа из двух матчей, а через неделю к каталонцам приедет «Аталанта», или одно-два очка позволяют им выйти в 1/8 финала. Напомню, что первые восемь команд в группе такое право получают.

Поэтому не хочу прогнозировать чью-то победу. Потому что это игры не плей-офф, а обычный матч групповой стадии. Думаю, что обе команды будут раскрепощены и покажут результативный футбол. Предлагаю поставить на «обе забьют» и «тотал больше 3,5 гола», или просто «тотал больше 3,5». Я склоняюсь больше к первому варианту», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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