«Атлетико» — «Байер»: фрибет 2000 рублей от «БЕТСИТИ» за ставку на ЛЧ

21 января «Атлетико» примет «Байер» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток в Мадриде прозвучит в 23:00. Пока соперники выявляют сильнейшего, ты можешь получить фрибет до 2000 рублей от «БЕТСИТИ», выполнив всего два условия букмекера:

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В минувшие выходные «Атлетико» сенсационно проиграл «Леганесу» в рамках чемпионата Испании. Таким образом, прервалась рекордная серия побед мадридского клуба, состоявшая из 15 матчей. Несмотря на поражение, главный тренер команды Диего Симеоне отметил, что эти игры навсегда войдут в историю клуба. Наставник хозяев с оптимизмом смотрит и на грядущий поединок в Лиге чемпионов.

Футболисты «Атлетико» продолжают игру сразу на несколько фронтов. Мадридцы разгромили (4:0) «Эльче» и квалифицировались в четвертьфинал Кубка Испании. В Лиге чемпионов у них тоже хорошие шансы на продолжение борьбы и выход в плей-офф. В январе матрасники лишились Артура Вермерена. Хавбека выкупил «РБ Лейпциг».

«Байер» подходит к противостоянию в отличном настроении. Действующий чемпион Германии набрал отличный ход и победил в 11 подряд матчах с учётом всех турниров. 12, если считать товарищескую встречу. Негативным моментом стала травма вингера Мартена Террье. Полузащитник выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов «Байер» набрал 13 очков и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Атлетико» уступает сопернику один балл и идёт на 11-й позиции.

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