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«Северсталь» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Череповце

«Северсталь» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Череповце
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – ЦСКА.

Ставка: ТБ 6 за 2.60.

«В прошлый четверг «Северсталь» добыла тяжёлую, но яркую победу в Питере – а потом отдыхала четыре дня. У ЦСКА пятница и воскресенье были заняты очень тяжёлым выездом по маршруту Омск – Новосибирск. Фактор свежести будет решающим. Месяц назад можно было бы предположить, что армейцы способны выиграть на классе. Но январь вскрыл слишком много слабых мест в игре команды Воробьёва. У нее проваливаются лидеры, буксуют спецбригады, на ровном месте ошибается оборона. В столкновении со скоростной отдохнувшей командой Козырева любой из этих недочётов может стать роковым. А уж их сочетание – тем более.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Так что советую ставить на победу хозяев, причём результативную. «Северсталь» не ставит капканы в обороне, ЦСКА способен много пропустить от любого соперника. А уж от такого, как сегодняшний, нацеленного на атаку – тем более. Зрители точно увидят больше шести шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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