СКА — «Локомотив»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ 21 января

Журналистка Дарья Тубольцева дала прогноз на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.60.

«В шестой раз в текущем сезоне команды встретятся на льду. Четыре из пяти предыдущих матчей остались за «Локомотивом». При этом в четырёх из этих игр победа была одержана с минимальным преимуществом в одну шайбу. У СКА сейчас серия из четырёх поражений, и петербуржцам необходимо срочно исправлять положение в турнирной таблице. Это обещает крайне важную и напряжённую игру во вторник в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 января 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне «Локомотив» демонстрирует уверенную игру, возглавляя турнирную таблицу лиги. На счету команды 78 очков в 48 матчах, а у ближайшего преследователя — лидера Востока «Трактора» — всего 65 очков. Разница в 18 очков создаёт впечатление, что в КХЛ есть «Локомотив» и все остальные. В большом порядке Александр Радулов, признанный лучшим нападающим прошлой недели. У форварда 5 (4+1) очков в двух встречах. У ярославцев идёт победная серия из шести матчей, несмотря на отсутствие основного вратаря. Даниил Исаев получил травму и пропустит ещё несколько недель.

С учётом текущей формы соперников и статистики личных встреч, «Локомотив» выглядит предпочтительнее. Также, исходя из низкой результативности очных противостояний между СКА и «Локомотивом», можно рассмотреть ставку тотал меньше 5.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».