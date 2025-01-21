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СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Санкт-Петербурге
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: ТБ 5 за 1.92.

«СКА выйдет на матч с настроем «отступать некуда». Проигрывать и вправду нельзя. За плечами серия из четырёх поражений, команда выйдет с повышенной самоотдачей – и с пониманием, что обязана проявить себя в игре с сильным соперником. А ещё сегодняшний «Локомотив» достаточно удобный оппонент для того, чтобы наконец-то взять два очка.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 января 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В отличие от петербуржцев, отдыхавших с прошлого четверга, команда Никитина успела в это время прокатиться на выезд по маршруту Астана – Новосибирск. Перелёты и ожесточённое сопротивление соперников с Востока добавят ярославцам усталости. Да ещё и основной голкипер на травме. СКА должен выигрывать как минимум с разницей «+2» — на самоотдаче, на свежести, на сумме мастерства. В отсутствие Исаева у гостей не получится засушить игру», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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