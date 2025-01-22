«Спарта» Прага — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Спарта» Прага — «Интер».

Ставка: победа «Интера» всухую за 2.40.

Само собой разумеется, что вменяемых шансов у пражской «Спарты» чего-то добиться в предстоящем матче с миланским «Интером» просто нет. Чешская команда, уже можно об этом говорить, проигрывает конкуренцию на внутренней арене «Славии» и «Виктории». Отставание после 19-го тура составляет 13 и 6 очков соответственно. В Лиге чемпионов за шесть туров набежало четыре очка — мало, слишком мало.

Может ли что-то «Спарта» вообще предложить? Здесь тоже есть сомнения. Если у неё 18 пропущенных мячей в шести турах общего этапа Лиги чемпионов, то «Интер» на том же отрезке пропустил всего один мяч. Наряду с почти безупречным «Ливерпулем», это лучший показатель на турнире. Если игроки настроятся должным образом, то спокойно заберут три очка.

В качестве ставки можно рассмотреть разные варианты. От победы гостей с форой (-1.5) до победы гостей всухую. Я бы остановился на втором варианте. Подопечные Симоне Индзаги пропустили единственный мяч на евроарене от леверкузенского «Байера», который снова хорош. Вряд ли хозяева что-то придумают. Счёт может быть 1:0 или 2:0 в пользу гостей.