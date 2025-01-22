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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: ставка «Чемпионата» с коэффициентом 4.00

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: ставка «Чемпионата» с коэффициентом 4.00
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити».

Ставка: ничья за 4.00.

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Матч жизни для обеих команд. В турнирной таблице Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» занимает 22-е место, набрав за шесть туров всего восемь очков. Французский «ПСЖ», в свою очередь, вообще временно выпал из топ-24, отстав от своего предстоящего соперника на одно очко. До конца общего этапа остаётся два тура вместе с этим, а потому ошибаться больше нельзя. Цена ошибки запредельна.

Футболисты «Манчестер Сити» должны быть в хорошем настроении, но им ещё лететь в Париж, что повлияет на физическое состояние. Игроки «ПСЖ» получат к повышенной мотивации ещё и преимущество в свежести, поскольку последнюю игру провели на день раньше. Однако их футбол трудно назвать чемпионским. Короче говоря, ничейный исход выглядит вероятным. Коэффициент — 4.00. Отлично для одиночной ставки.

Также стоит подумать о тотале меньше. Думается, в Париже будет 1:1 или даже 0:0. Особенно если учитывать, что в личных встречах соперники обычно редко радуют большом количеством голов. Хотя в данном случае большее значение имеет статус встречи. ТМ 2.5 гола идёт за 2.47 — очень хорошо. На ТМ 3.5 гола дают 1.62 — тоже нестыдно.

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