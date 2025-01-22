«Арсенал» — «Динамо» Загреб: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Арсенал» — «Динамо» Загреб.

Ставка: «Арсенал» победит с форой (-2.5) за 2.13.

Беспроигрышная серия лондонцев в чемпионате Англии насчитывает 12 матчей, а в Лиге чемпионов они не сумели победить только «Аталанту» (0:0) и «Интер» (0:1). Зато уверенно обыграли «ПСЖ» (2:0), «Спортинг» (5:1) и «Монако» (3:0). Расположились в зоне прямого выхода в 1/8 финала. Солидно. У загребского «Динамо» достижения поскромнее: выиграны только два из шести матчей общего этапа Лиги чемпионов.

В чемпионате Хорватии дела идут непривычно блекло: восемь побед и пять ничьих против пяти поражений. «Синие» расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице. Неудивительно, что руководство решило прибегнуть к смене главного тренера. Должность занял легендарный Фабио Каннаваро. Не факт, что итальянцу удастся взбодрить новых подопечных. Карьера тренера-Каннаваро далеко не так успешна, как карьера футболиста-Каннаваро.

Возьмём П1 с форой (-2.5). «Канониры» лучше всех в АПЛ выступают дома (семь побед, четыре ничьих и ни одного поражения). А вот загребское «Динамо» эффективностью на выезде похвастаться не может. «Синие» выиграли только три из девяти матчей чемпионата Хорватии в гостях. Пропустили за этот период 14 мячей. Также не забываем про крупное поражение от «Баварии» и разгромное — от «Боруссии». А чем «Арсенал» хуже?