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«Милан» — «Жирона»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов

«Милан» — «Жирона»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов
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22 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Сан-Сиро» «Милан» примет «Жирону». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно равно 66% вероятности.

Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 7.30 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70, что составляет около 21%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Милан» — «Жирона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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