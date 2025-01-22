«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Вредного букмекера на матч Лиги чемпионов

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» с нулевой форой за 1.98.

Натужные победы коллектива Луиса Энрике не должны вводить в заблуждение. Да, очки набираются, гегемония во Франции сохраняется, но в Европе это не работает. Да и что за результаты у «ПСЖ»?

По пенальти прошли «Ланс» в Кубке.

На 90+2-й вырвали победу у «Монако».

С разницей в один гол обыграли «Сент-Этьен».

Получили двушку от ноунеймов из «Эспали».

Одержали волевую победу над «Лансом» в чемпионате страны.

Везде напряг, везде проблемы. Сравните с «Ман Сити» на том же отрезке:

2:0 с «Лестером»;

4:1 с «Вест Хэмом»;

8:0 с «Солфордом»;

6:0 с «Ипсвичем».

Да, была ничья 2:2 с «Брентфордом», хотя и там вели с разницей в два мяча. Но в остальном видно, что команда Гвардиолы возвращает былую форму, усиливается новыми трансферами и готовится к штурму во второй части сезона.

Холанд забивает, Де Брёйне отдает, Фоден и Доку набирают баллы за результативность – машина завелась. Вот бы увидеть Сафонова в старте, но это вряд ли.

Надёжным вариантом мне кажется ставка с форой (0) на гостей за 1.98. Не верю в победу «ПСЖ», поэтому тут с высокой вероятностью будет как минимум возврат.

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