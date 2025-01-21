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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 22 января

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 22 января
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В среду, 22 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. И это, конечно, центральная встреча всего тура.

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Букмекеры в своих прогнозах совершенно логично не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа английского «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.65. Разница в вероятности составляет всего лишь 2%. На ничью коэффициент находится в районе 4.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в центральном матче 7-го тура Лиги чемпионов. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

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