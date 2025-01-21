«Арсенал» — «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

22 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» примет загребское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.13, что приблизительно равно 87% вероятности. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 22.0 — в районе 4%. Ничейный исход можно найти в линии за 10.5, что составляет около 9%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Динамо» Загреб получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.38.