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«Арсенал» — «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Арсенал» — «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
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22 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» примет загребское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.13, что приблизительно равно 87% вероятности. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 22.0 — в районе 4%. Ничейный исход можно найти в линии за 10.5, что составляет около 9%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Динамо» Загреб получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.38.

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