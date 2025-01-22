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«Спарта» Прага — «Интер»: прогноз и коэффициенты на матч Лиги чемпионов

В среду, 22 января, на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спарта» Прага — «Интер» Милан. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу миланского «Интера» предлагается с коэффициентом 1.41, что приблизительно равно 70% вероятности.

Победа пражской «Спарты» оценивается коэффициентом 8.20 — чуть больше 11% вероятности. В ничью эксперты тоже не сильно верят, коэффициент — 5.10 (19%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Чехии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. При этом, если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.