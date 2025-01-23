«Фенербахче» — «Лион»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Фенербахче» — «Лион».

Ставка: «Лион» не проиграет + тотал меньше 4.5 гола за 2.08.

У турецкого клуба дела складываются туго. Отставание от лидирующего «Галатасарая» насчитывает уже шесть очков. А в Лиге Европы подопечные Жозе Моуринью занимают 21-е место: две победы и два мирных исхода против двух поражений. Может, хоть Кубок Турции получится поднять над головой. И то — если повезёт. «Жёлтые канарейки» много забивают аутсайдерам и середнякам. Но как только дело доходит до соперников посерьёзнее, результативность сходит на нет.

«Лион» смотрится получше. «Ткачи» закончили прошлый сезон на очень хорошей ноте и в текущем смотрятся весьма добротно: занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, преуспевают в Лиге Европы. Четыре победы и одна ничья против одного поражения — ощутимый контраст. «Лион» проиграл только два раза за 13 предыдущих туров Лиги 1.

И знаете кому? «ПСЖ» (1:3) и «Бресту» (1:2). Да, двум представителям страны в Лиге чемпионов. Зато сыграл вничью с идущим на третьем месте «Лиллем» (1:1) и разгромил неуступчивую «Ниццу» (4:1). Александр Ляказетт во встрече с «орлятами» оформил хет-трик. На днях с «Тулузой» (0:0) Ляказетт не сыграл. Вместо него на поле вышел Жорж Микаутадзе. Зато француз восполнил запасы энергии и может помочь своей команде победить «Фенербахче».

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 4.5 мяча за 2.08. Результативность французов неплоха: в среднем за матч забивают 1,8 мяча, а пропускают не так часто (1,2). Сильный соперник, которому по силам снизить шансы подопечных Жозе Моуринью на выход в плей-офф Лиги Европы до минимума. Как минимум за ничью «Лион» зацепиться способен.