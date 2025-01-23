«АЗ Алкмар» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков подготовил прогноз на встречу «АЗ Алкмар» — «Рома».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.06.

У «Ромы» девять очков, 14-е место. «Рома» довольно активно использует ротацию, что не мешает держать планку. Всего пять пропущенных мячей и одно поражение за шесть туров. Да и там откровенно не повезло в гостях у «Эльфсборга» (0:1): владели явным преимуществом, ничего не реализовали и пропустили с пенальти.

До зоны прямого выхода в 1/8 финала всего два очка, календарь рабочий. Аж в прошлую пятницу спокойно дожали «Дженоа» (3:1), а в воскресенье отправятся в гости к «Удинезе». Времени на восстановление было предостаточно, так что исходим из хорошей физической готовности римлян. Они всё ещё сохраняют надежды на чемпионат Италии, поэтому без ротации снова не обойдётся.

Соперник более чем посильный. АЗ собрал восемь очков, обыграв только «Эльфсборг» и «Фенербахче». Вроде бы «волки» выглядят предпочтительнее, однако есть нюанс. Представитель Нидерландов на своём поле собрал семь очков из восьми (была ещё ничья с «Галатасараем»), и во всех случаях голы случались в обе стороны. А «Рома» в гостях за три матча Лиги Европы набрала всего два очка. И с результативностью было туговато. Кроме «Тоттенхэма» (2:2), но лондонцы раскачают любую игру вне зависимости от соперника.

На таком фоне хочется проверить лобовую ничью, благо что коэффициент традиционно отличный — 3.60. Вариант попроще — тотал меньше 2.5 гола за 2.06. Подопечные Клаудио Раньери мало пропускают в еврокубке и никуда не спешат, а АЗ едва ли станет форсировать ситуацию. Ничья с таким оппонентом его вполне устроит. В конце концов, в заключительном туре будет ждать скромный «Ференцварош», там решить вопросы будет легче.