«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 гола за 2.30.

Пожалуй, у «Хоффенхайма» даже больше шансов на победу. После назначения Кристиана Ильцера сине-белые заметно взбодрились. Удалось победить «Лейпциг» (4:3) и «Хольштайн» (3:1), а также отнять очки у «Фрайбурга» (1:1) и дортмундской «Боруссии» (1:1). Неудач тоже хватало, но «шпоры» вообще находятся в ужасной форме: одна победа и одна ничья против семи поражений в чемпионате Англии. Одолели лондонцы замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон» (5:0), плюс ничья дома с ведущим борьбу за выживание «Вулверхэмптоном» (2:2).

Напрашивается ставка на ОЗ + ТБ 3.5 мяча. У «Тоттенхэма» есть шанс спастись за счёт мощной атаки. В среднем за матч «шпоры» забивают 2,1 гола, но и пропускают много (1,4), особенно в последнее время. Что говорить, если одна из самых малорезультативных команд Англии (речь об «Эвертоне») сумела забить три мяча.

«Хоффенхайм» дома опасен. А «шпоры» проиграли 7 из 11 матчей АПЛ в гостях. Определённо не стоит списывать сине-белых со счетов. Они ещё могут добыть путёвку в плей-офф Лиги Европы. Отставание небольшое, с мотивацией порядок.