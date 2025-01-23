«Лацио» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч в Риме

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу «Лацио» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Лацио» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.18.

После 20-го тура в чемпионате Испании меньше басков пропускает только мадридский «Атлетико» (13 против 14 пропущенных), а перед 7-м туром в Лиге Европы тоже приятная картина — 10 забитых и шесть пропущенных. Но ведь римский клуб претендует как минимум на финиш в зоне Лиги чемпионов по итогам чемпионата Италии! А в Лиге Европы он сейчас вообще лидирует, набрав 16 из 18 очков. У «Атлетика» Бильбао столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных.

Кроме того, на стороне команды из Италии будет тот факт, что «Реал Сосьедад» в последнее время плохо проводит выезды. За последний месяц он всухую проиграл в гостях «Сельте» (0:2) и «Валенсии» (0:1). А ведь это те команды, которые бьются за выживание и на многое не претендуют. Плюс должен сказаться перелёт в Рим.

«Лацио», в свою очередь, проиграл всего один домашний матч в этом сезоне. Но то было с грозным «Интером». В предстоящем же матче римляне должны набрать очки, хотя игра получится напряжённая и внимательная. Предлагаю ставку «1Х и тотал меньше 2.5 мяча».