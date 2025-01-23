«МЮ» — «Рейнджерс»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу «МЮ» — «Рейнджерс».

Ставка: обе забьют за 1.85.

В АПЛ сезон упущен. «Красные дьяволы» идут на 13-м месте после 22 туров, отстав от зоны Лиги чемпионов на 14 очков. Зато они продолжают выступление в Кубке Англии и Лиге Европы. Под руководством португальца «МЮ» выиграл два матча еврокубков из двух, хотя соперники были достаточно опытные. Это норвежский «Будё-Глимт» (3:2) и чешская «Виктория Пльзень» (2:1). В обоих случаях было много голов, и команда непременно пропускала.

«Рейнджерс» сейчас не может похвастаться чем-то высоким. В чемпионате Шотландии он с треском проигрывает конкуренцию «Селтику», отстав уже на 13 очков. Однако клуб очень бодро идёт в Лиге Европы, регулярно забивает. Дал бой «Тоттенхэму» (1:1) с «Олимпиакосом» (1:1) и даже разгромил «Ниццу» (4:1). Запросто может забить и на «Олд Траффорд».

Кстати, в качестве ставки можно проверить голы в обе стороны. И даже предположить счёт в районе 1:1 или 2:1 в пользу хозяев благодаря домашней поддержке и преимуществу в свежести. «Манчестер Юнайтед» действительно может набрать очки и сохранить своё место в топ-8 Лиги Европы, но выйти сухим из воды с такой обороной у него вряд ли получится.