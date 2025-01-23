Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: определён фаворит матча Лиги Европы

«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: определён фаворит матча Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

23 января состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Хоффенхайм» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «ПреЦеро Арена» в городе Зинсхайм. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Материалы по теме
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм». Англичане в яме
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм». Англичане в яме

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Хоффенхайма» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05, что составляет около 24%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Материалы по теме
Новое имя стадиона «Краснодара» и 2 млн для бабушек. Как букмекеры провели неделю
Новое имя стадиона «Краснодара» и 2 млн для бабушек. Как букмекеры провели неделю
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android