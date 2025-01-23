«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: определён фаворит матча Лиги Европы

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23 января состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Хоффенхайм» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «ПреЦеро Арена» в городе Зинсхайм. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Хоффенхайма» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05, что составляет около 24%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.