Названы шансы «МЮ» победить «Рейнджерс» в Лиге Европы

В четверг, 23 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 68% вероятности.

Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 6.40, а на ничью предлагается поставить за 5.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Олд Траффорд». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.