«Милан» — «Жирона»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Жирона».

Ставка: победа «Милана» 2:0 за 6.40.

«Милан» и «Жирона» сойдутся в 7-м туре Лиги чемпионов 22 января. Не самый простой соперник для миланцев. Впрочем, думаю, они должны набирать тут три очка.

После шести сыгранных туров в ЛЧ соперники расположились далеко друг от друга. У «Милана», несмотря на слабый старт, когда были два поражения кряду, дела сложились неплохо. Клуб в четырёх матчах кряду смог победить, в том числе справился он с «Реалом» Мадрид (3:1) и «Брюгге» (3:1). С 12 очками команда ещё тогда Фонсеки по итогу расположилась на 12-м месте. Причём её разрыв сразу с восемью соперниками выше минимален, насчитывает всего одно очко.

«Жирона» так удачно эту ЛЧ не проводит пока. Начала она, как и её соперник по этой встрече, с двух поражений кряду. Затем представитель Испании тоже смог победить, только вот дальше игры со «Слованом» (2:0) это не пошло. В трёх последних турах жиронцы тоже уступили. С тремя очками они теперь идут на 30-м месте и почти не имеют шансов на попадание в топ-24.

В общем, «Милан» явно сильнее соперника. Это подтверждают и последние игры клубов. Миланцев возглавил Сержиу Консейсау, с которым команда с ходу выиграла Суперкубок. Долго «Милан» шёл на серии без проигрышей, которая, к слову, прервалась пару дней назад – 0:2 от «Ювентуса».

Ну а «Жирона» за месяц провела всего четыре матча, в половине из которых проиграла, причём равным соперникам – 1:2 от «Мальорки» и 1:2 от «Севильи». Так что форма у жиронцев не такая хорошая, как у соперника по этой встрече», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».