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«Реал» Мадрид — «Зальцбург»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Испании

«Реал» Мадрид — «Зальцбург»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов в Испании
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Зальцбург».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.61.

«Мадридский «Реал» в прошедшем туре испанского чемпионата умудрился пропустить от «Лас Пальмаса» уже на 26-й секунде матча. Многие в этот момент задумались о том, что проблемы команды могут продолжиться, но уже в первом тайме «Реал», в принципе, снял все вопросы о победителе, забив сразу несколько мячей в ворота куда более скромного оппонента.

Теперь перед «Реалом» стоит важнейшая задача, поскольку матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов ничуть не менее важен, чем игра против «Лас-Пальмаса» в испанском чемпионате, победив в которой, «Реал» вышел на чистое первое место в Ла Лиге.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Лиге чемпионов дела у «Реала» пока складываются не лучшим образом. Всего девять очков после шести проведённых матчей, всего два тура впереди, а «Реал» сейчас находится на 20-й строчке. Поэтому побеждать «Зальцбург» мадридской команде просто необходимо.

Если посмотреть на статистику, то для «Зальцбурга» этот сезон получается достаточно тяжёлым. Команда идёт на пятом месте в своём внутреннем чемпионате и в Лиге чемпионов пока находится в зоне тех клубов, которые расстаются с еврокубками по итогам января.

И, честно говоря, если учитывать календарь «Зальцбурга», уровень игры и результаты — нет ощущения, что эта команда сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В отличие от мадридского Реала, который, конечно же, является фаворитом. «Зальцбург» пропускает много — 18 голов за шесть туров Лиги чемпионов. То есть в среднем по три мяча за игру. Иногда «Зальцбург» пропускал пять. Часто он пропускает по три мяча. Ну а здесь мадридский «Реал».

В хорошей форме находится Мбаппе. Не забываем о том, что в Ла Лиге сейчас дисквалифицирован Винисиус, а в Лиге чемпионов он играть может. Поэтому главные лидеры в атаке должны быть в строю. Мне кажется, что игра получится результативной», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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