«Реал» — «Зальцбург»: прогноз Константина Генича на матч общего этапа Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Зальцбург».

Ставка: сухая победа «Реала» за 1.75.

«Здесь всё ясно, вокруг да около ходить не надо. «Реал» провёл превосходный матч против «Лас-Пальмаса» и даже с дисквалификациями играл изящно и свободно. Мбаппе сейчас в изумительной форме, он буквально летает по полю. «Реал» сейчас хорош. Команда на 20-м месте в Лиге чемпионов, так как много на старте упустили, но в плей-офф однозначно должны выйти, надо просто победить «Зальцбург» и «Брест».

«Зальцбург» в этой Лиге чемпионов может похвастаться только победой над «Фейеноордом» на выезде, в остальных матчах «Зальцбург» откровенно плох. Одна из последних игр от «Байера» — 0:5, от «ПСЖ» — 0:3.

В общем, я верю в крупную победу «Реала», но поставлю на то, что «Реал» выиграет и не пропустит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».