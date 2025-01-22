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«Реал» — «Зальцбург»: прогноз Константина Генича на матч общего этапа Лиги чемпионов

«Реал» — «Зальцбург»: прогноз Константина Генича на матч общего этапа Лиги чемпионов
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Зальцбург».

Ставка: сухая победа «Реала» за 1.75.

«Здесь всё ясно, вокруг да около ходить не надо. «Реал» провёл превосходный матч против «Лас-Пальмаса» и даже с дисквалификациями играл изящно и свободно. Мбаппе сейчас в изумительной форме, он буквально летает по полю. «Реал» сейчас хорош. Команда на 20-м месте в Лиге чемпионов, так как много на старте упустили, но в плей-офф однозначно должны выйти, надо просто победить «Зальцбург» и «Брест».

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зальцбург» в этой Лиге чемпионов может похвастаться только победой над «Фейеноордом» на выезде, в остальных матчах «Зальцбург» откровенно плох. Одна из последних игр от «Байера» — 0:5, от «ПСЖ» — 0:3.

В общем, я верю в крупную победу «Реала», но поставлю на то, что «Реал» выиграет и не пропустит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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