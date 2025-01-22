«Реал» Мадрид — «Зальцбург»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Зальцбург».

Ставка: победа «Реала» со счётом 3:1 за 10.00.

«Реал» Мадрид и «Зальцбург» сойдутся в предпоследнем туре Лиги чемпионов. Думаю, для команды Анчелотти эта игра – подарок. «РБ» является одной из самых слабых команд турнира. Так что три очка с лёгкостью должны достаться «сливочным».

Тем более баллы точно нужны сейчас «Реалу». Ведь клуб, для которого Лига чемпионов является особым турнирном, в которой он имеет рекордное количество побед, рискует не выйти в плей-офф. Да, вероятность такого события мала. Но, по сути, проигрыши в двух оставшихся турах могут завершить турнир для «Реала».

Сейчас «Королевский клуб» с девятью очками идёт на 20-м месте. Отрыв от преследователей, которые в том числе стоят за пределами топ-24, насчитывает один и два балла. Так что ситуация сложная для команды Анчелотти. Но винить она может только саму себя. Трижды коллектив проигрывал в этом розыгрыше – 0:1 от «Лилля», 1:3 от «Милана» и 0:2 от «Ливерпуля».

У «Зальцбурга» ситуация ещё хуже. Клуб близок к тому, чтобы завершить участие в этом розыгрыше ЛЧ. По сути, очень мало шансов у него на попадание в топ-24. Сейчас с тремя баллами «РБ» идёт на 32-м месте. Теоретически, он ещё может опередить соперников с 23-й и 24-й строчек. Но для этого ему нужно выигрывать в двух турах, а также ждать неудач ряда команд, которые стоят между ними и топ-24.

Единственные очки «Зальцбург» набрал в противостоянии с «Фейеноордом» — 3:1. В остальных встречах он проигрывал. Статистика у представителя Австрии почти самая худшая. Только у «Слована» и «Янг Бойз», идущих последними в таблице, разница забитых и пропущенных мячей хуже.

В общем, «Реал» тут должен выигрывать, даже обязан. Да, он недавно позорно уступил «Барселоне» в Суперкубке Испании. Но в остальных встречах намного лучше играла команда. Может быть, с равным соперником «сливочным» тут было бы и тяжело. Но я думаю, «Зальцбург» коллектив обязан обыгрывать», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».