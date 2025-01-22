«Арсенал» — «Динамо» Загреб: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Динамо» Загреб.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.65.

«Арсенал» примет дома загребское «Динамо» 22 января в предпоследнем туре Лиги чемпионов. Думаю, тут всё заранее понятно. Англичане должны набирать три очка, они уже близки к прямому выходу в 1/8 финала.

К этому матчу «канониры» подходят в не самом лучшем настроении. Часто стал клуб терпеть неудачи в последнее время. У него всего одна победа в пяти встречах, пусть и тяжёлая, над «Тоттенхэмом» в АПЛ (2:1). В двух других турах чемпионата клуб недавно делил очки с «Брайтоном» (1:1) и с «Астон Виллой» (2:2). Конечно, сильно положительно на погоне коллектива за лидирующим «Ливерпулем» это не сказалось.

Помимо этого, в двух кубковых встречах проиграла команда Артеты. Сперва она уступила в Кубке лиги «Ньюкаслу» (0:2), хотя произошло это только в первом полуфинале, будет ещё ответный матч. Но вот после этого проигрыш уже был полноценным – вылетели «пушкари» из Кубка Англии, проиграв «Ман Юнайтед» (1:2).

Впрочем, кажется, в Лиге чемпионов представителю Англии беспокоиться не о чем. Сейчас он с 13 баллами идёт высоко, на третьем месте. Хотя сразу пять преследователей команда обгоняет только по дополнительным параметрам. Так что в оставшихся турах «Арсеналу» нужно только выигрывать.

И есть полное ощущение, что победить в этом туре у англичан получится. В соперниках «Динамо» Загреб – клуб, идущий намного ниже в таблице. Пока что он даже претендует на попадание в плей-офф, занимая последнее место, которое позволяет туда пройти, – 24-е. Но само собой, тяжело хорватам будет удержаться в топ-24, вспоминая, что сразу за ним, например, идёт «ПСЖ».

В последних встречах «Динамо» чередовало победы и ничьи. Но большинство из этих встреч были товарищескими – чемпионат Хорватии сейчас находится на паузе. А в последних официальных встречах у коллектива из Загреба дела шли не лучшим образом – их серия без побед еще недавно длилась больше месяца.

В общем, тут особой интриги нет. «Арсеналу» необходимо набирать очки, чтобы не рисковать финишем в топ-8. Да и «Динамо» явно не обладает нужным ресурсом, чтобы противопоставить тут что-то представителю АПЛ», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».