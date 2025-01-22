«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов в Париже

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТМ 3 за 1.97.

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» сыграют друг с другом в предпоследнем туре Лиги чемпионов. Важнейшая игра и для парижан, и для англичан. Обе команды в сложном положении в Лиге чемпионов. У «ПСЖ» более сложная ситуация, он даже в топ-24 не входит. В общем, игра, которая многое должна решить. Естественно, ни «ПСЖ», ни «Сити» не имеют права не проходить следующий этап. Это будет полная катастрофа, как для одних, так и для других. Так что это матч уже почти в формате плей-офф, скажем так.

«ПСЖ» в чемпионате сейчас одержал волевую победу с поздним голом победным — 2:1 с «Лансом». Клуб уже не успеет, как вы понимаете, заявить Хвичу на эту игру. «ПСЖ» в этой Лиге чемпионов явно не добрал очков. Были матчи, в которых он должен был побеждать, но испытывал проблемы в завершающей стадии атаки. Так что немножко даже жаль команду Луиса Энрике она наиграла на большее.

Что касается «Сити», то он постепенно набирает форму и уже выдаёт беспроигрышную серию. В последнем туре разгромили «Ипсвич» 6:0. Де Брюйне форму набрал, Фоден форму набрал. И кажется, что-то стало получаться у Пепа Гвардиолы и его команды, получаться лучше, чем все предыдущие несколько месяцев. «Сити», кажется, из кризиса выходит.

Важнейший матч в турнирном плане для обеих команд. Обе любят владеть мячом. Пеп против Луиса Энрике, барселонская школа — доминирование, желание прессинговать, владеть мячом. И, в общем, я не жду суперзрелищной игры. Учитывая важность матча, мне кажется, никто не рискнёт тут, вспоминая матч «Баварии» с «ПСЖ». Да, похожий стиль у «Баварии», это доминирующая команда, как и «Сити». Я думаю, что оба тренера адаптируются друг под друга, выстроят систему ограничений соперников

Я возьму не самый результативный матч — тотал голов меньше трех в матче с коэффициентом 1,97. Я думаю, что это будет тактическая «заруба», но большого количества голов я не жду», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».