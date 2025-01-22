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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на игру общего этапа Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на игру общего этапа Лиги чемпионов
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (0) за 1.84.

«ПСЖ» против «Манчестер Сити» сыграет в Лиге чемпионов. Предпоследний тур группового этапа. Снова смотрим на таблицу. «Сити» занимает 22-е место, а ПСЖ — аж 25-е. И это выглядит очень смешно.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Горожане» в последнем матче группы сыграют с «Брюгге», где железобетонно добудут три очка. И они 100% продолжат участие в Лиге чемпионов. А «ПСЖ» в последнем туре будет играть со «Штутгартом» на выезде, у которого такое же количество очков, что и у французов. Но «швабы» 100% хлопнут на выезде «Братиславу» в этом туре и дадут бой «ПСЖ» дома 1000%.

Поэтому «ПСЖ» в этом матче кровь из носу нужна победа, чтобы продолжить участие в Лиге чемпионов. Поэтому я смело предлагаю рассмотреть победу парижан с форой (0), даже не обращая внимания на то, что «Манчестер Сити» уже «выздоравливает», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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