«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Виктора Гусева на матч 7-го тура Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.00.

«Матч между двумя грандами, двумя богатейшими клубами, которые попали в очень такую непростую ситуацию для себя в Лиге чемпионов нового формата.

Хозяева поля, футболисты «ПСЖ», находятся на 25-м месте. Это даже вне зоны стыковых матчей, если говорить о выходе в следующую стадию. Немногим лучше дела у «Манчестер Сити» — 22-е место, но дистанция между двумя клубами всего одно очко в пользу англичан. И, конечно, ни «ПСЖ», ни «Манчестер Сити» не хотели бы откладывать решение вопроса выхода в следующую стадию на последний матч группового этапа. Тем более что, например, «ПСЖ» придётся отправляться в Штутгарт.

«Штутгарт» — это сосед по турнирной таблице, и там просто будет убийственный матч. Решающая игра. Поэтому нужно сейчас не просто взять одно очко в матче с «Манчестер Сити» на своём поле. Нужно обязательно обыгрывать. Три очка нужны парижанам.

И, конечно, от этого не отказались бы и футболисты «Манчестер Сити», потому что положение тоже очень шаткое. Они сейчас если проигрывают, там вообще непонятно, что будет дальше. А дальше игра с «Брюгге», который стоит выше в турнирной таблице. Короче, очень сложная ситуация. Ну, наверное, прежде всего для «ПСЖ», который должен будет идти вперёд, атаковать на своём поле.

Кто будет забивать? Давайте посмотрим на бомбардиров. «ПСЖ» опережает «Марсель» на девять очков, там всё нормально. Уже почти гарантировано все. Лучший бомбардир Баркола — 11 мячей. У Дембеле — 10. Но ни тот ни другой в Лиге чемпионов пока ещё не забивали. Не пришло ли время это сделать, и, может быть, это такой повод для индивидуальной ставки?

Тем более что стараться будут, потому что в клуб уже пришёл другой потенциальный лидер — Хвича Кварацхелия. И он, правда, пока не заявлен клубом на групповой этап Лиги чемпионов, но уже в чемпионате сможет сыграть. И если «ПСЖ» пройдёт дальше в Лиге чемпионов, то, конечно же, будет претендовать на место в основном составе и там, а то зачем его брали.

И, конечно, уже партнёры это понимают. Наверное, они этому рады, но всё-таки какой-то момент конкуренции тоже присутствует. Тем более что Кварацхелия — это потенциально частное место, которое занимает Баркола. Баркола в последнем матче последнего на сегодня тура чемпионата Франции, когда команда проигрывала «Лансу» в гостях, сделал голевую передачу, потом забил решающий мяч. Он настроен на то, чтобы доказывать и ещё раз доказывать. 20-летний амбициозный французский футболист. Можно рассмотреть фигуры Баркола и Дембеле в плане каких-то индивидуальных ставок.

Такие же есть фигуры и в составе «Манчестер Сити». «Манчестер Сити», в отличие от «ПСЖ», не лидирует в национальном чемпионате. Такое странное, необычное место для чемпиона Англии – четвёртое. Но в последнее время всё налаживается в команде Гвардиолы, если не в личной жизни, то в команде точно.

Шесть матчей подряд без поражений. И вот игра последняя на сегодня в чемпионате Англии просто как в прежние годы, в гостях выигрыш у «Ипсвича» со счётом 6:0. Два мяча от Фодена, три голевые передачи великолепного Де Брёйне, снова забил Холанд. Кстати, Холанд, в отличие от этих французских бомбардиров, у него не просто 17 мячей в чемпионате Англии, у него ещё пять в Лиге чемпионов. Это тоже повод для индивидуальной ставки.

Но всё-таки я буду делать прогноз, основываясь немножко на другом. Я себе представлю вот такой возможный ход матча, где и той и другой команде просто нужна победа, ничья не нужна никому, ещё раз об этом говорю. Первый тайм будет, как мне кажется, достаточно осторожным. А вот уже во втором, когда станет ясно, что надо выигрывать, надо идти вперёд, надо обязательно забивать, — игра пойдёт, наверное, быстрее на встречных курсах. И в каком-то смысле игра пойдёт ва-банк. Вот здесь, наверное, как мне кажется, и могут быть забитые мячи.

Во всяком случае, мой прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» будет таким: второй тайм больше первого», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».