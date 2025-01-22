«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 22 января

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов ПСЖ— «Манчестер Сити».

Ставка: 2:2 за 9.60.

«ПСЖ» против «Манчестер Сити» в 7-м туре Лиги чемпионов. Вывеска, достойная даже финала турнира. Обе команды доходили до главных матчей в еврокубке за последние годы. Так что очень интересное противостояние. Но ещё больше интригует оно после того, когда смотришь на турнирную таблицу.

Дело в том, что очень низко в таблице стоят клубы. Думаю, они явно к этому туру рассчитывали идти как минимум в топ-8, если вообще не бороться за лидерство. Но в этом году ЛЧ проводится в новом формате, который, например, «ПСЖ» совсем не помог. График матчей был тяжёлым, много сильных соперников. Так что команда Энрике набрала всего семь очков, с которыми сейчас вообще располагается за пределами топ-24 и не проходит в плей-офф.

«Ман Сити», в общем-то, тоже стоит не так далеко от «ПСЖ». С восемью очками он располагается на 22-й строчке. Так что, проиграв даже в одном из двух оставшихся туров, «горожане» рискуют опуститься за пределы топ-24. И это при том, что соперники у них в шести турах были проще, чем у парижан часто. Но последние туры в еврокубке пришлись на кризисный момент у «Сити», так, уступил он «Ювентусу» (0:2) и «Спортингу» (1:4), а также поделил очки с «Фейеноордом» (3:3).

И если кризис продолжался бы у «горожан» и сейчас, «ПСЖ» был бы очень рад. Но в конце декабря всё-таки начал выигрывать клуб из Манчестера. Сейчас у него уже идёт серия без проигрышей, в большинстве встреч подопечные Гвардиолы побеждают, редко играя вничью. У «ПСЖ» в этом плане тоже проблем нет, у них несколько месяцев идёт серия побед.

В общем, интрига невероятная. Ладно бы ничем клубы не рисковали. Но проигрыш для обоих будет очень дорого стоить. Так что жду нервного футбола, много эмоций. Но фаворита всё-таки не вижу. Думаю, они сыграют вничью, забив друг другу по два мяча. Точный счёт 2:2 с коэффициентом 9.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».