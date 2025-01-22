«Фейеноорд» — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов в Нидерландах

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 2.5 за 1.74.

«Фейеноорд» против «Баварии» в 7-м туре ЛЧ. Хозяева поля в чемпионате Нидерландов идут на четвёртой позиции. Смелая, агрессивная, атакующая команда у Бриана Приске. Мы помним, как она сыграла с «Сити» на выезде, отыгралась с 0:3. «Фейеноорд» в этом сезоне уже в Лиге чемпионов одержал несколько важных побед знаковых, над «Бенфикой» в гостях. Ну, в общем, клуб имеет шансы пройти дальше.

Но в соперниках в этом туре у нидерландцев «Бавария», очень тяжёлый соперник, один из фаворитов Лиги чемпионов. «Бавария» в чемпионате обыграла сейчас «Вольфсбург» 3:2, трудная победа. По игре, наверное, уверенная. «Бавария» много создаёт, доминирует, владеет мячом под 70% времени, и, в общем, ей создать проблемы сложно. Но можно. «Бавария» играет, в общем, открыто, с пространством на своей половине поля. Но у неё отобрать мяч не очень просто.

Учитывая стиль «Фейеноорда» Приске, прессинг персональный, попытки накрывать защитников, высокую линию обороны и смелую игру, в том числе против «Ман Сити», я бы взял открытый сценарий этого матча. Потому что «Бавария», понятно, с огромным атакующим потенциалом, Мусиала должен сыграть. Ну и «Фейеноорд» прям совсем закрываться не будет.

Я поэтому возьму комбинированную ставку — победа фаворита, «Баварии», и общий тотал голов больше 2.5 в этом матче с коэффициентом 1.74», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».