«Автомобилист» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Авангард».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТМ 5.5 за 3.90.

«В понедельник неожиданно завершилась впечатляющая шестиматчевая победная серия «Авангарда». От «ястребов» ждали уверенной победы в Уфе, а они сгорели 0:4. Удивило и то, что гости выглядели беспомощно и уступили почти во всех компонентах. Пока неясно, был ли это временный провал или начало мини-спада. Но в Екатеринбурге фаворитом сибирская команда точно не будет.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2025, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Уральцы, кстати, подходят к этой встрече с победной серией, которая также насчитывает шесть матчей. В последних играх они надёжно действуют в обороне – уже 10 дней не пропускали больше трёх шайб. Конечно, атаку «Авангарда» останавливать труднее, чем сочинскую или спартаковскую. Но команда Заварухина вполне способна справиться с этой задачей. Советовал бы брать минимальную, трудовую победу «Автомобилиста» и максимум пять голов на двоих – хозяева успешно «подсушат» соперника», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».