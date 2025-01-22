«Автомобилист» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ в Екатеринбурге

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Авангард».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.60.

«Соседи по турнирной таблице уже трижды встречались по ходу этого регулярного чемпионата КХЛ. В текущем сезоне команды встречались трижды: дважды победил «Автомобилист» (3:0, 4:2) и один раз «Авангард» (4:2). Фаворитом нынешней встречи в Екатеринбурге выглядят хозяева льда. «Авто» одержал шесть побед подряд, доказав, что все проблемы оставил в прошлом году. Омская команда тоже в последнее время выглядела неплохо: «Авангард» также имел серию из шести побед, но в последнем матче уступил «Салавату Юлаеву» со счётом 0:4. По ходу сезона у «ястребов» сменился главный тренер, и при Ги Буше команда преобразилась. Да и новички, взятые по ходу сезона, стали показывать результат.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 января 2025, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидерами обеих команд являются иностранцы. У «Автомобилиста» выделяется Стефан Да Коста, набравший 41 (10+31) очко в сезоне. В составе «Авангарда» лучшим бомбардиром является Рид Буше с 35 (20+15) очками. Матч в Екатеринбурге ожидается напряжённым, обе команды умеют терпеть и играть строго по системе, при этом про атаку тоже не забывают. Но, если учитывать текущие результаты и преимущество домашнего льда, можно поставить на победу «Автомобилиста», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».