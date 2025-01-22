«Милан» — «Жирона»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов 22 января

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Милан» – «Жирона» в 7-м туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Милана» и ТБ 1.5 за 1.70.

«Ещё один испанский клуб в Лиге чемпионов — это «Жирона». И «Жирона» сейчас вне зоны стыков — на 30-м месте команда Мичела, всего три очка у неё в этой Лиге чемпионов, добытые дома в матче против братиславского «Слована» (2:0). А затем как отрезало: «Жирона» три матча подряд не забивает. Проиграли Эйндховену 0:4, проиграли в Австрии «Штурму» — 0:1 и проиграли дома «Ливерпулю» — 0:1, хотя смотрелись очень неплохо, особенно в первом тайме. Надо свои моменты было реализовывать.

Сейчас «Жирона» отправляется в гости к «Милану», который как раз в зоне стыковых матчей находится. Да, «Милан» с новым тренером Консейсау уже взял трофей – Суперкубок Италии, но в чемпионате пока вот не шибко здорово сыграли. «Ювентусу» проиграли 0:2. Сейчас надо как-то реабилитироваться.

Четыре победы подряд в Лиге чемпионов у «Милана», и все четыре через вариант «обе забьют». И «Брюгге», и «Реал», и «Слован», и «Црвену Звезду» так обыграли. Даже дома «Милан» испытывал немалые проблемы с соперниками и от них, как правило, пропускал.

Я думаю, что здесь «победа «Милана» через тотал больше 1.5» за 1.7 — хорошее предложение. Вполне допускаю 2:0 в пользу «Милана». Те, кто посмелее, могут рассмотреть победу «Милана» через тотал больше 2.5 за коэффициент выше двойки. «Жирона» сейчас не в порядке. «Жирона» проиграла в последнем туре «Севилье», хотя вела в счёте после первого тайма. Но вот этот флёр, который, возможно, ещё был после прошлого сезона, сейчас как-то испарился. И «Жирона» уже не так лихо, не так весело смотрится, как на протяжении прошлого года. Ну и, конечно, в таком графике «Жирона» играть не привыкла. Результаты говорят сами за себя.

Верю в победу «Милана» и верю, что минимум два мяча «Милан» забьёт. Поэтому выбирайте, думайте сами — победа «Милана» через тотал больше 1.5 либо через тотал больше 2.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».