«ПСЖ» — «Ман Сити»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ!

22 января состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Встреча в Париже начнётся в 23:00 мск. Всем новым клиентам БЕТСИТИ доступен фрибет до 2000 рублей:

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«ПСЖ» подтвердил звание одного из самых активных игроков на футбольном трансферном рынке. В начале года парижане подписали из «Наполи» Хвичу Кварацхелию. По информации СМИ, трансфер грузинского атакующего полузащитника обошёлся в € 70 млн, не считая бонусов. Безусловно, в Париже рассчитывают на то, что Хвича станет новым лидером команды.

Парижский коллектив набрал хорошую форму, о чём свидетельствуют результаты. Команда Луиса Энрике идёт с победной серией, состоящей из восьми матчей подряд с учётом всех турниров. В минувшие выходные «ПСЖ» обыграл «Ланс». Парижане остаются единственной командой чемпионата Франции, которая ни разу не проиграла в текущем сезоне.

У «Манчестер Сити» дела в национальном чемпионате складываются не так удачно. Коллектив Пепа Гвардиолы испытывает трудности и отстаёт от лидера уже более чем на десять очков. Однако «горожане» постепенно начинают выправлять ситуацию. В последнем туре АПЛ «Сити разгромил «Ипсвич» со счётом 6:0. Гости не знают поражений шесть поединков кряду во всех турнирах.

В Лиге чемпионов обе команды не могут похвастать стабильно высокими результатами. После шести стартовых туров общего этапа соперники ведут борьбу за попадание в плей-офф. В активе «ПСЖ» семь очков и 25-е место турнирной таблицы. «Сити» идёт на 22-й позиции и опережает соперника на один балл.

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