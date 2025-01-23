«Лацио» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы

В четверг, 23 января, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы «Лацио» — «Реал Сосьедад». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 42% вероятности.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 3.40 (28%), а на ничью предлагается поставить за 3.20 (20%).

Вместе с тем аналитики считают, что матч на «Олимпико» в Риме не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.