«Фенербахче» — «Лион»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы

23 января состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Фенербахче» примет «Лион». Встреча пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в городе Стамбул. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Лиона» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 25%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Фенербахче» — «Лион» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.