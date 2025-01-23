«Лацио» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Лацио» — «Реал Сосьедад».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Лацио» и «Реал Сосьедад» встретятся в 7-м туре Лиги Европы. Лидер турнира сыграет с командой, идущей за пределами топ-8. Несмотря на это, всё равно тут предвижу ничью.

Сейчас римляне лидируют в турнире. Хотя они пока не единственные, кто претендуют на финиш на первой строчке. У «Атлетика» со второго места столько же очков в активе. Третий «Андерлехт» уступает им обоим всего два очка. Так что в этих последних турах решится, кто и где финиширует в итоге.

«Реал Сосьедад» пока не попадает напрямую в 1/8 финала. С 10 очками он располагается на 12-м месте. Но разрыв с соперниками выше у него тоже минимален. Правда, и преследователи не так сильно отстают от испанцев. Так что расслабляться им тоже некогда, нужно хорошо провести оставшиеся туры.

Лидерство «Лацио» в ЛЕ не так удивительно, ведь к началу декабря у клуба дела шли достаточно хорошо — он часто выигрывал и даже в Серии А закрепился в топ-4. Но за прошедший месяц ситуация изменилась. Римляне чаще стали терпеть неудачи, причём не всегда от сильных соперников. С тем же «Комо» они недавно сыграли вничью.

У «Реала Сосьедад» в целом весь сезон дела идут не лучшим образом. В чемпионате Испании он далёк от борьбы за топ-4. В последних матчах часто выигрывал коллектив. Но были у него и поражения, причём от не таких сильных соперников — 0:2 с «Сельтой» и 0:1 с «Валенсией».

В целом клубы похожим образом выступают в последнее время. Особых сенсаций они не выдают, чередуют разные результаты. Так что назвать фаворита в их паре сейчас сложно. Ещё полтора месяца назад римляне тут должны были бы забирать три очка. Но на данный момент я в них не так уверен.

Ставлю на то, что они не определят победителя в очной встрече — ничья 1:1. Коэффициент на такой вариант составляет 5.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».