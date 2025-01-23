«Порту» — «Олимпиакос»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы 23 января

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Порту» — «Олимпиакос».

Ставка: победа «Порту» и ТБ 1.5 за 1.95.

«В этот сезон «Порту» вошел с главным тренером Витором Бруну, который сменил Сержиу Консейсау, работавшего с 2017 года. Бруну все это время был его помощником, но в качестве главного у него не вышло. В чемпионате Португалии «Порту» третий и отстает от лидера на четыре балла, но команда проиграла три матча подряд, включая полуфинал Кубка лиги «Спортингу». В Лиге Европы дела еще хуже, за два тура до конца «драконы» на 18-м месте и могут остаться без плей-офф.

«Олимпиакос» дважды подряд не смог стать чемпионом Греции, зато в прошлом сезоне команда из города Пирей стала победителем лиги конференций и получила прямую путевку в турнир рангом выше. Во внутреннем первенстве у «Олимпиакоса» все хорошо, они лидируют после 19 туров и имеют запас в четыре очка. В. Европе уже не все так здорово, 15-й строчка, 9 очков и выход в плей-офф исключительно от самих греков.

С одной стороны, обе команды вряд ли попаду в восьмерку сильнейших и получат прямую путевку в 1/8. С другой стороны, если не проиграть оба матча, то шансы на плей-офф высоки, особенно у греков. Главная проблема «Порту» — увольнение тренера перед этим матчем. Еще важно, что «Олимпиакосу» в выходные предстоит игра против «Панатинаикоса», что тоже накладывает след. Португальцам в последнем туре играть с «Маккаби» и вряд ли захочет откладывать решение проблем», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».