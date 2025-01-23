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«Порту» — «Олимпиакос»: прогноз Павла Погребняка на матч общего этапа Лиги Европы

«Порту» — «Олимпиакос»: прогноз Павла Погребняка на матч общего этапа Лиги Европы
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Лиги Европы «Порту» — «Олимпиакос».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.

«Очень важная игра для обеих команд, и в случае победы кто-то из них точно уже будет в плей-офф.

«Порту» борется за чемпионство в Португалии, но в последних трёх матчах – три поражения, включая и кубковую встречу. Команда играет нестабильно, однако дома ситуация всё же лучше.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Олимпиакос» лидирует в чемпионате Греции, но всё же мучится в еврокубках. Греки пропустили всего три мяча, и это лучший показатель в Лиге Европы, однако есть проблема с атакой — всего пять забитых мячей.

Я всё же прогнозирую зрелищный и результативный футбол, поэтому беру ТБ 2.5», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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