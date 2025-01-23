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«Лацио» — «Реал Сосьедад»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Риме

«Лацио» — «Реал Сосьедад»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Риме
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Лацио» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Лацио» с форой (0) за 1.63.

«Лацио» в последние недели оказался на спаде, началось всё с домашнего разгрома от «Интера» 0:6. Дальше было ещё поражение в дерби 0:2 от «Ромы». Были и ничьи, 1:1 с «Аталантой», что вряд ли можно занести в серьёзный пассив, а вот такой же счёт в матче с «Комо» — однозначно можно. За этот отрезок была и пара побед, над «Лечче» и «Вероной». В чемпионате «Лацио» сейчас четвёртый, но рассчитывать на титул вряд ли стоит, отставание от лидера уже 11 очков.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» ужасно стартовал в чемпионате Испании и долго шёл внизу турнирной таблицы. После поражения в баскском дерби от «Атлетика» из Бильбао что-то случилось. Команда Иманоля Альгуасиля нашла стабильность и стала чаще выигрывать, хотя неудачи были. Например, в последнем туре проиграли аутсайдеру «Валенсии». Если до зоны Лиги чемпионов далековато, то до второго по значимости еврокубка всего ничего. А ещё есть уже четвертьфинал Кубка Испании, где предстоит играть против «Осасуны».

«Лацио» — лидер группового этапа лиги Европы и лишь чудом может не попасть напрямую в 1/8 финала. У «Реала Сосьедад» лишь 12-я строчка, в плей-офф они проходить должны, но пока не гарантировали себе путёвку. Важно, что команда из Сан-Себастьяна плохо играет на выезде, не только в лиге Европы, но и во внутреннем первенстве. Римляне на спаде, но дома уступать точно не должны», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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