«Фенербахче» — «Лион»: прогноз Семёна Зигаева на игру общего этапа Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Лион».

Ставка: победа «Фенербахче» за 2.17.

«Фенербахче» в чемпионате Турции в какой-то момент забуксовал и отпустил «Галатасарай» вперед уже на шесть очков. В Европе турки отправились в Лигу чемпионов, но в квалификации не смогли пройти французский «Лилль» и опустились в турнир рангом ниже. В Лиге Европы дела обстоят плохо, в шести турах команда Жозе Моуриньо набрала восемь очков, два раза победив и по столько же раз сыграв вничью и проиграв. Сейчас «Фенербахче» идет на 21-й строчке и рискует остаться без плей-офф.

«Лион» перед сезоном оказался на грани банкротства и этот вопрос окончательно еще не решен. Потому вряд ли стоит удивляться, что команду лихорадит, ведь в такой ситуации футболисты в первую очередь люди, а потом уже профессионалы. Вот и в последних матчах у «Лиона» все печально, поражение от «Бреста» и 0:0 с «Тулузой», а также вылет из Кубка Франции от малоизвестной команды из низшей лиги. Отрада — Лига Европы, тут французы занимают четвертую строчку, точно выйдут в плей-офф, вопрос лишь напрямую в 1/8 или будут играть еще один раунд.

Фаворит «Фенербахче», они играют дома, а их соперник явно переживает спад. Да и для попадания в восьмерку сильнейших скорее всего хватит победы в последнем туре над «Лудогорцем», который, по сути, уже вылетел. Турков же потеря очков в этой встрече поставит перед задачей обыгрывать «Мидтьюллан» на выезде в последнем туре, а сделать это совсем не просто», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».