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«Фенербахче» — «Лион»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги Европы

«Фенербахче» — «Лион»: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги Европы
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Лион».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.79.

«Фенербахче» против «Лиона» в 7-м туре Лиги Европы. Турки на 22-м месте в общей таблице турнира. Им, конечно, очень нужна победа. Это последний домашний матч общего этапа для команды. А в последнем туре «Фенер» играет с «Мидтьюлланном» в гостях. То есть матч состоится в сложных погодных условиях, на севере. И это всегда тяжело для турецких команд.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
23 января 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фенербахче» в чемпионате сейчас одержал разгромную победу над последней командой «Адана Демирспор» – 5:0. И клуб сократил отставание от лидера «Галатасарая» до шести очков. «Фенер» выдаёт уже победную серию в чемпионате. Есть вопросы по игре к Жозе Моуринью, но с точки зрения результата в целом всё нормально. В чемпионате просто «Галатасарай» невероятное количество очков набрал и всего трижды очки терял. Так что «Фенербахче» борется за чемпионство. А вот в Лиге Европы у него всё не так гладко.

В общем, туркам будет тяжело, с учётом того, что в соперниках сейчас «Лион». Да, клуб испытывает проблемы по результатам в чемпионате. В последнем туре «львы» сыграли вничью. Успели вылететь из Кубка Франции. Сейчас распродают игроков «лионцы». Но состав в любом случае сейчас у «Лиона» сильный, в ЛЕ результаты хорошие – четвёртое место, четыре победы уже клуб одержал. И вообще по игре, «Лион» любит держать мяч, атаковать много, создавать моменты. Так что, в общем, можно видеть, как клуб демонстрирует позитивный футбол.

Я, честно говоря, в этом матче в исход лезть не буду. Обе команды сильны по своим составам, имеют большой атакующий потенциал и звёзд в составах. Я просто возьму верх. Думаю, что голы в этой встрече должны быть. И не думаю, что «Фенер» сможет надёжно защищаться против «Лиона», а сами французы наверняка пропустят», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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