«МЮ» — «Рейнджерс»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Лиги Европы в Англии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Лига Европы, седьмой тур. «Манчестер Юнайтед» против «Рейнджерс». Перед матчем расклад в таблице такой: хозяева седьмые, а гости восьмые. И разделяет их всего одно очко. Напомню, именно восемь первых мест позволяют командам выйти «напрямую» в 1/8 финала Лиги Европы. И у обеих команд такой шанс есть.

Ведь в последнем туре им будут противостоять соперники, которых можно и нужно обыгрывать. Шотландцы дома будут принимать клуб из Бельгии, «Юнион Сент-Жиллуа», а «Манчестер Юнайтед» поедет в Бухарест, где встретится с ФКСБ, бывшее название этого клуба — «Стяуа»

Конечно же, по всем показателям «Манчестер Юнайтед» сильнее и, скорее всего, победит за коэффициент 1,40. Но предлагаю рассмотреть следующее пари, по причине того, что в последних 20 матчах «рейнджеры» не уходили с поля без забитого мяча в ворота соперника. Я предлагаю рассмотреть ставку следующую: «обе забьют» за 1,84. Ведь «Ман Юнайтед» дома забьёт 99%», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».