«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: ставка Романа Павлюченко на игру 7-го тура Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс».

Ставка: «Рейнджерс» не проиграет за 2.74.

«Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Рейнджерс» в 7-м туре Лиги Европы. Статус соперников разный. Но всё равно в победе хозяев поля я тут совсем не уверен. Гости точно дадут бой, думаю, одно очко они могут забрать тут как минимум.

Пока «МЮ» всё ещё испытывает большие проблемы. После прихода Аморима моментально ситуация не улучшилась. Более того, выступает клуб, если смотреть на количество поражений, даже хуже, чем при тен Хаге ещё недавно. Но это было ожидаемо. Португальский специалист перестраивает «красных дьяволов», не отказывается от своей схемы.

И всё-таки позитив какой-то от игроков «Юнайтед» мы получили недавно. Во встречах с сильными соперниками они смогли показать результат. Сперва у «Ливерпуля» очки отобрали в АПЛ — 2:2, а затем и вовсе смогли в ярком матче выбить «Арсенал» из Кубка лиги (2:1). Правда, после этого уже с более простыми соперниками, с которыми «МЮ» не мог играть вторым номером, у него возникли проблемы — очень тяжёлые и спорные 3:1 с «Саутгемптоном», а потом и проигрыш «Брайтону» (1:3).

У «Рейнджерс» сезон тоже проходит не лучшим образом. Но, конечно, тех же проблем, что и его соперник по этой встрече, он не испытывает. Да, вероятно, в борьбе за лидерство в чемпионате Шотландии интриги уже нет — «Селтик» слишком большой отрыв имеет. Но «Рейнджерс» с большой вероятностью финиширует вторым, у него тоже есть разрыв с командами ниже.

Давно не проигрывал «Рейнджерс» — почти один месяц. Его серия без неудач насчитывает семь встреч, в трёх из которых он сыграл вничью и четыре раза победил. В том числе нанёс клуб поражение «Селтику» в чемпионате (3:0), пусть и на турнирное положение это не особо повлияло.

Если же рассматривать положение соперников в таблице ЛЕ, то сейчас они являются соседями. С 12 очками «МЮ» идёт на седьмой строчке, а «Рейнджерс» с 11 — восьмой. В последних турах англичане выглядели лучше — победили в трёх встречах кряду. Но у «Рейнджерс» был почти такой же старт, потом шотландцы зачастили с неудачами.

В общем, тяжело верить в победу нынешнего МЮ. Тем более когда соперник у него не топовый. Первым номером нелегко выступать подопечным Аморима, они сразу теряются, не знают часто, что делать с мячом. Так что у крепкого «Рейнджерс» тут есть шанс», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».